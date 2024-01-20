باحث: وثيقة توجهات الاقتصاد المصري تساهم في زيادة الحصيلة الدولارية

قال محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار، إن وثيقة توجهات الاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة، جاءت نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية على مدار الـ3 سنوات الماضية.

وأضاف محمد الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، عبارة عن ورقة بحثية أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتشاور مع عدد كبير من الباحثين والخبراء.

وتابع: “الوثيقة طرحتها الدولة ليكون هناك توجه استراتيجي نحو النمو الاقتصادي بمعدلات اقتصادية”.

وشدد على أن الوثيقة تعمل علي زيادة الحصيلة الدولارية، وزيادة النمو الاقتصادي بمعدل من 6 إلى 8%، وزيادة النقد الأجنبي.