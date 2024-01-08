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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يثمن استهداف وثيقة التوجهات الاقتصادية رفع مقدرات الإنتاج المحلي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن وثيقة التوجهات التوجهات الاستراتيجية تحدثت عن خريطة الاقتصاد المصري خلال 6 سنوات.

وأضاف البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الوثيقة تضمنت 8 توجهات استراتيجية مقترحة وتستند إلى توافق آراء الخبراء في عدد من المجالات الرئيسة وإلى المستهدفات الوطنية الطموحة لأفق عام 2030.

وأشار إلى أن الوثيقة تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدراتِ الإنتاج المحلي، موضحا أن التركيز على زيادة الإنتاج المحلي بالوثيقة سيكون له دور في تحقيق نهضة مستدامة وشاملة.

ونوه عضو مجلس الشيوخ بطرح الوثيقة للحوارات الوطنية خلال الشهرين المقبلين، من قبل الخبراء في العديد من المجالات، وكذلك للمشاركة المجتمعية،  بما يضمن الجدية في الاستفادة من هذه الوثيقة  للنهوض بالاقتصاد المصري.

أحمد البلشي مجلس الشيوخ الاقتصاد 8 توجهات استراتيجية

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