رئيس شعبة المخابز: لا تغيير في سعر الرغيف المدعم

كشف المهندس عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرفة التجارية، حقيقة زيادة أسعار الخبز، موضحا أنه لا مشكلة في الخبز المدعم والذي يباع للمواطن بـ 5 قروش، مشددًا على أنه كان هناك بعض المشاكل والاختلالات وتم التقدم للوزارة ببعض تفاوت الأسعار .

أوضح "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يصل أي رد من الوزير بخصوص تكلفة رغيف العيش البلدي، مؤكدًا أنهم تقدموا بطلب للحكومة بزيادة تسعيرة الخبز السياحي، وهناك طفرات بالعيش السياحي وزيادة في الأسعار وسيتم وضع سعر محدد والأمور تسير بالوضع المنضبط وليس به زيادات كبيرة.

رغيف العيش

وتابع: حجم رغيف العيش ثابت وليس به تغيير وهناك مرور على المخابز لضبط العملية بشكل كامل، موضحًا أن سيقدمون الدراسات لوزارة التموين خلال أيام بسيطة لرفع سعر رغيف الخبز من 30 لـ 35 %.