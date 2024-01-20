القرود| حارس ميلان الإيطالي يتعرض لهتافات عنصرية خلال لقاء أودينيزي

تعرض الفرنسي ميك ماينان، حارس مرمى ميلان، لسلوك غير أخلاقي من جماهير أودينيزي، خلال لقاء الفريقين على ملعب داتشيا أرينا، في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

فبعد مرور حوالي 25 دقيقة، ذهب ماينان إلى فابيو ماريسكا حكم المباراة، ليشتكي من سلوك الجماهير خلف مرماه، التي تصدر أصوات القرود خلفه للسخرية من لون بشرته.

وفي الدقيقة 34 تكررت الواقعة مجددا، ليقرر حكم اللقاء إيقاف المباراة، فيما غادر ماينان أرض الملعب ودخل النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس، قبل أن يعود لاستئناف اللقاء بعد 3 دقائق تقريبا.

وذهب جواو فيريرا مدافع أودينيزي لجماهير فريقه، وطالبهم بالتوقف عن السلوك العنصري تجاه ماينان.

جدير بالذكر أن الروسونيري يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الكالتشيو برصيد 42 نقطة بفارق 7 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، و9 نقاط عن المتصدر إنتر ميلان. أما أودينيزي فيقع بالمركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.