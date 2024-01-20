رسميًا.. المخلوفي رئيسًا جديدًا للصفاقسي التونسي

أعلن نادي الصفاقسي التونسي اليوم السبت تنصيب عبد العزيز المخلوفي رئيسًا لمجلس إدارته، وذلك عقب إجراء الانتخابات بعد انعقاد الجمعية العمومية.



وجاء في بيان النادي الرسمي: "انعقدت بعد ظهر اليوم الجلسة العامة الانتخابية للنادي الرياضي الصفاقسي، تم خلالها تلاوة التقريرين الأدبي والمالي للسنوات الثلاث الماضية".

وأوضح: "تمت المصادقة على التقرير الأدبي بالإجماع كما تمت المصادقة على التقرير المالي بالأغلبية المطلقة".



وأضاف: "كما توجه منخرطو النادي للتصويت على القائمة الوحيدة المترشحة لانتخابات رئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي".



وتابع: "أفضت عملية فرز الأصوات إلى فوز القائمة برئاسة السيد عبد العزيز المخلوفي لقيادة الهيئة المديرة للنادي، خلال الفترة النيابية القادمة بالأغلبية المطلقة بـ 254 صوتًا من أصل 262 من الأصوات المصرح بها".



وفيما يلي تشكيل الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي:



"الرئيس عبد العزيز المخلوفي، ونائبه حسان شعبان، إلى جانب الأعضاء: شكري السماوي، ناجح تمر، جوهر العذار، مراد جراد، رفيق بن عرب، محمد خليف، مهدي الغريبي، محمد علي التومي".