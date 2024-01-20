الزمالك يخسر 1-3 على يد الوحدة الإماراتي في البطولة الودية بأبو ظبي

خسر نادي الزمالك، على يد نادي الوحدة الإماراتي، بنتيجة 1-3، في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان، مساء اليوم السبت، في ثاني مباريات بطولة الوحدة الدولية في أبوظبي.

وتأهل الوحدة الإماراتي للقاء الاتفاق السعودي، في نهائي البطولة، المقرر له يوم الأربعاء المقبل.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى، ومرت أغلب دقائقه هادئة ومتوازنة الأداء من الفريقين، وحاول الزمالك بناء هجمات من الأطراف، وقابله الوحدة بهجوم من العمق، ولعب كرات خلف المدافعين، وفي الدقيقة 26 فاجأ شيكابالا حارس الوحدة هزاع عمار بتسديد مباشرة، لكن الأخير أمسك بالكرة، وسدد باكييف كرة قوية للوحدة في الدقيقة 32، ذهبت بين يدي حارس الزمالك محمد عواد.

وتوقفت المباراة لثوان مع نزول أحد المشجعين لتحية شيكابالا في الدقيقة 44.

وتحسن الأداء في الشوط الثاني من الجانبين، وسجل منصور المنهالي هدف الوحدة الأول بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 46، مستغلا محاولة سيئة من حمزة المثلوثي لإبعاد الكرة بالرأس.

وتخلى الزمالك عن حذره الدفاعي وضغط بكل خطوطه لإدراك التعادل، وأضاع فرصة في الدقيقة 56، وسط ارتباك دفاعي للوحدة، وسدد أحمد نور الله، كرة صاروخية للوحدة في الدقيقة التالية، أبعدها عواد بقبضة يده، وسدد جناح الزمالك مصطفى شلبي كرة في الدقيقة 63، أبعدها حارس الوحدة.

ولعب الوحدة هجمة مرتدة منظمة، وصلت إلى باكييف، فسدد بقوة في شباك الزمالك محرزا الهدف الثاني بحلول الدقيقة 72، وأضاف أحمد نور الله هدفا ثالثا في الدقيقة 75، مستفيدا من خطأ المدافع محمود الونش، لاعب الزمالك.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك أحرز منها محمد أشرف "روقة" هدف الأبيض الوحيد في الدقيقة 87، وتصدى هزاع عمار حارس الوحدة لانفراد صريح من الزمالك في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وسيلعب الزمالك ضد أم صلال القطري يوم الأربعاء المقبل لتحديد المركز الثالث.

وكان أم صلال قد خسر من الاتفاق اليوم 4-5 بركلات الترجيح، عقب التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.