لاعب سلة الأهلي: التركيز والإصرار وراء الفوز على الزمالك في دوري السوبر

أكد عمرو الجندي، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، أن الإصرار والعزيمة كانا سببًا في تحقيق الفوز على الزمالك في ملعبه بميت عقبة، بنتيجة 70 - 69 في لقاء القمة الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن مسابقة دوري السوبر.

وأوضح الجندي أن المباراة كانت صعبة للغاية، بسبب رغبة كلا الفريقين في حسم القمة لصالحه، إلا أن لاعبي الأهلي كان لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز حتى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

أضاف الجندي الذي سجل نقطتي الفوز في الثانية الأخيرة من عمر المباراة، قائلًا إن أوجستي بوش المدير الفني للفريق طالب اللاعبين بالتركيز الشديد، كما شدد عليهم بضرورة الدفاع بشكل جيد، الأمر الذي ساعد الفريق على تقديم أداء متميز في المباراة وحسم النتيجة لصالحه.

وأشار لاعب الأهلي إلى أن حسم مباراة القمة سيمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة خلال المباريات المقبلة، وسيكون حافزًا لهم لتحقيق الفوز تلو الفوز من أجل حسم لقب الدوري لصالح الأهلي.