عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب سلة الأهلي: التركيز والإصرار وراء الفوز على الزمالك في دوري السوبر

عمرو الجندي
عمرو الجندي

أكد عمرو الجندي، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، أن الإصرار والعزيمة كانا سببًا في تحقيق الفوز على الزمالك في ملعبه بميت عقبة، بنتيجة 70 - 69 في لقاء القمة الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن مسابقة دوري السوبر.

وأوضح الجندي أن المباراة كانت صعبة للغاية، بسبب رغبة كلا الفريقين في حسم القمة لصالحه، إلا أن لاعبي الأهلي كان لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز حتى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

أضاف الجندي الذي سجل نقطتي الفوز في الثانية الأخيرة من عمر المباراة، قائلًا إن أوجستي بوش المدير الفني للفريق طالب اللاعبين بالتركيز الشديد، كما شدد عليهم بضرورة الدفاع بشكل جيد، الأمر الذي ساعد الفريق على تقديم أداء متميز في المباراة وحسم النتيجة لصالحه. 

وأشار لاعب الأهلي إلى أن حسم مباراة القمة سيمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة خلال المباريات المقبلة، وسيكون حافزًا لهم لتحقيق الفوز تلو الفوز من أجل حسم لقب الدوري لصالح الأهلي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

مفاجأة | حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. تفاصيل

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

قرار مفاجئ في الزمالك بعد الخسارة من الوحدة الإماراتي

الأمطار تضرب.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال الفترة المقبلة

موضوعات متعلقة

كأس الأمم الإفريقية| التعادل يحسم مواجهة تونس ومالي في الشوط الأول

رسميًا.. المخلوفي رئيسًا جديدًا للصفاقسي التونسي

كواليس ساخنة في السعودية للتعاقد مع محمد صلاح

سلة الأهلي رجال يفوز 70-69 على الزمالك في دوري السوبر

الزمالك يخسر 1-3 على يد الوحدة الإماراتي في البطولة الودية بأبو ظبي

سيدات سلة الأهلي يفوز على الجزيرة 90-69 في الدوري

تدريبات متنوعة بالكرة للاعبي الأهلي بمعسكر الإمارات

مران متنوع لثلاثي حراس مرمى الأهلي في الإمارات

ترشيحاتنا

حكم التبرع بالشعر للأطفال المرضى بالسرطان.. دار الإفتاء تجيب

إسرائيل تحث الموافقة على نقل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة كاب فيردي

أول ظهور لـ محمد صلاح عقب إصابته بأمم إفريقيا

خسارة جديدة لإيران.. رئيس وحدة استخبارات فيلق القدس بين ضحايا هجوم دمشق

4 صفقات .. متحدث الزمالك يفجّر مفاجآت على الهواء | فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطانة فستان ابنة رانيا يوسف تضعها في مأزق بحفل joy awards |شاهد

مكشوف كله .. دينا الشربيني تثير ضجة بظهورها في joy awards

منفوش ولامع.. شيرين تثير الجدل على مسرح joy awards

بفستان كله أحمر.. نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالتها في joy awards|شاهد

فيديو

محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..خاص

هتتجوز وعندها طفل.. خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف جديدا عن ياسمين عبد العزيز

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ