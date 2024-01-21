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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد أزمة البرنص.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها في حفل joy awards

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

شاركت الفنانة ياسمين رئيس فى حفل joy awards ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، ويضم الحفل مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفنانين والفنانات.

 

وظهرت  ياسمين رئيس، بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية فستان طويل للغاية بقماش قطيفة باللون الكحلي الغامق بتصميم مجسم ومكشوف البطن ليكشف عن رشاقتها وأنوثتها.


وتزينت ياسمين رئيس ببعض الاكسسوارات والمجوهرات مرتدية كولية الماس وقرط ألماس تناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

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ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين على الماكياج والألوان الترابية الناعمة المتناسقة مع لون بشرتها ،كما اختارت ياسمين ، رفع خصلات شعرها البني ، ليكشف عن إطلالتها الساحرة وجاذبيتها.

إليكم صور الفنانه ياسمين رئيس:

 

 

ياسمين رئيس

 

ياسمين رئيس 
ياسمين رئيس اثارت الجدل البرنص فستان أنيق فستان كحلي

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