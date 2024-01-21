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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف كواليس مثيرة عن إصابة محمد صلاح

صدى البلد

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات  المحلل الرياضي إسلام سامي، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير: إسلام سامي "محمد صلاح شعر بالإصابة من الدقيقة 22، وخلال استراحة شرب المياه قال للجهاز الفني هكمل واجرب، لكن في كورة عمر مرموش اللي قطع فيها مسافة من الجري وقع وماقدرش يكمل لإنه مصاب من قبلها، عيب إننا نتكلم في ده ويتردد عكس ده على لاعب بحجم صلاح لكن الإصابة كانت واضحة للجميع خلال المباراة | CAN 2023.

وتعادل منتخب مصر مع منتخب غانا إيجابيا بهدفين لكل منتخب خلال المباراة التي أقيمت بينهما امس الخميس على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين، وتتصدر كاب فيردي بـ3 نقاط، وموزمبيق ثالثًا وغانا رابعًا بنقطة واحدة لكل منتخب.

اسلام سامي شوبير محمد صلاح إصابة محمد صلاح

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