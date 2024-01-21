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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مع زويل ومجدي يعقوب.. حلمي طولان يتغزل في نجم منتخب مصر

صدى البلد

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات  المدير الفني الكبير حلمي طولان عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير: "نحطه مع زويل ومجدي يعقوب" حلمي طولان يتغنى بنجمنا المصري محمد صلاح ويرد: هل فيه لاعيب فوق النقد؟
 وتعادل منتخب مصر مع منتخب غانا إيجابيا بهدفين لكل منتخب خلال المباراة التي أقيمت بينهما امس الخميس على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين، وتتصدر كاب فيردي بـ3 نقاط، وموزمبيق ثالثًا وغانا رابعًا بنقطة واحدة لكل منتخب.

شوبير منتخب مصر الكابتن حلمي طولان محمد صلاح

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