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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السم القاتل يتحول إلى دواء.. كيف ينقذ أخطر العناكب حياة البشر؟

أرشيفية
أرشيفية

أجابت الدكتورة أماني الشريف، عميد كلية الصيدلة للبنات جامعة الأزهر، عن سؤال: “كيف ينقذ أخطر العناكب حياة البشر؟” وذلك بعد اكتشاف أنه يمكن استخدام السم الخاص بالعناكب لعلاج أمراض القلب في استراليا.
 

وقالت  “الشريف” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، إن العناكب تنقسم لـ 30 فصيلة وكلًا منها يفرز سموم مختلفة، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي استطاع فيها الإنسان أن يخرج دواء من السموم.
 

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 تفيد في علاج أمراض القلب

وأضافت الدكتورة أماني الشريف، عميد كلية الصيدلة للبنات جامعة الأزهر أن سم العناكب يتكون من بعض البروتينات المعقدة، حيث وجد أن بعض مشتقاتها تفيد في علاج أمراض القلب وتمنع السكتة القلبية.
 

وأشارت الدكتورة أماني الشريف، عميد كلية الصيدلة للبنات جامعة الأزهر إلى أن هذا السم لديه سرعة النفاذية للوصول إلى عضلة القلب وإيقاف الإشارات التي تصل للقلب نتيجة نقص الأوكسجين، حيث يعطي فرصة للطبيب للتدخل وإنقاذ المريض.

العناكب الاولي المصرية سم العناكب جامعة الأزهر السكتة القلبية

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