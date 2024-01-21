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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العمل: زيارة ميدانية للمدينة الصناعية لتعزيز علاقات بين طرفي الإنتاج بأسيوط

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط جولة ميدانية شملت عدداً من مصانع المواد غذائية، وصناعة الحلويات التى بها يعمل بهما 132‪ عاملاً بالمنطقة الصناعية ببنى غالب بأسيوط، ، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يخص عمليات التفتيش العمالي وحقوق العمال وأصحاب العمل ، وتعزيز العلاقات بين الطرفين ، وأحكام السلامة والصحة المهنية وإشتراطاتها وأساليبها ، وكذا استيفاء نسبة الـ 5% من ذوى الهمم من بين العاملين بتلك المنشآت ، فى ضوء جهود المديرية وإداراتها ومكاتبها التابعة لتكثيف الزيارات التفتيشية على منشآت القطاع الخاص والاستثمارى للتأكد من مخالفة أحكام القانون والملتزمين بها ، تحت إشراف الإدارات المركزية بالوزارة ..

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، أنه تأتي هذه الجوالات الميدانية تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة تعزيز علاقات العمل فيما بين طرفي العملية الإنتاجية العمال وأصحاب الأعمال ومتابعة سير العمل بإنتظام ، وتفعيل مهام المكاتب التابعة فى التفتيش على المنشآت ، ورصد المخالفات ، ودفع عجلة معدلات الإنتاج ، وأضاف مدير المديرية أن تلك الجوالات الميدانية تأتى ايضاً لدفع مسار تشغيل ذوي الهمم و المضي قُدماً نحو تحقيق أعلى معدل تشغيل وذلك فى ضوء تنفيذ المواد القانون الواردة فى قانون العمل ، ورافق مدير المديرية فى جولته الميدانية خالد ميرغني مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ومحمد السيد مدير مكتب تفتيش شرق ..

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أحكام قانون العمل وزارة العمل

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