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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ولدت بـ6 أرجل.. أطباء يعالجون كلبة في ويلز.. شاهد

الكلبة أرييل
الكلبة "أرييل"

نجح الأطباء في بريطانيا في معالجة كلبة مشردة عثر عليها في أحد الشوارع، بعد أن ولدت بـ6 أرجل.

وعثر على الكلبة "أرييل" وسط بيمبروك بويلز في سبتمبر الماضي، وأعطاها السكان هذا اللقب بسبب الرجل الخلفية التي تشبه الزعنفة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.
 

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تمشي بشكل غريب

وقالت فيكي بلاك، مديرة مستشفى لانجفورد فيتس للحيوانات، حيث خضعت أرييل لعملية جراحية : "إن الكلبة تعيش بشكل رائع".

وقبل العملية الجراحية الناجحة، كانت أرييل تمتلك أرجلا على الجزء الخلفي من جسمها، وكانت تمشي بشكل غريب بسبب العيوب الخلقية.

بريطانيا يورونيوز عملية جراحية الكلبة أرييل توك شو صدى البلد

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