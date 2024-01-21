طبيب الزمالك يعلن جاهزية يوسف أوباما لمواجهة أم صلال القطري

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن جاهزية يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب الوسط، لمباراة أم صلال القطري المقبلة في بطولة الوحدة الودية المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

وكان اللاعب غاب عن الزمالك في لقاء الوحدة الإماراتي الذي أقيم مساء أمس، السبت، على ستاد آل نهيان، بسبب معاناته من إجهاد عضلي، ما دفع الجهاز الفني لإراحته.



وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن أوباما سيكون جاهزاً لمباراة أم صلال المقبلة بصورة طبيعية، ومن المقرر أن يشارك في تدريب الفريق غداً، الاثنين.