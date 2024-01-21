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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع زوجين دهستهما سيارة على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي

حادث
حادث

شهد طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي حادث مؤسف بعد ان دهست سيارة رجل وزوجته ليلقي مصرعهما في الحال بالقرب من مدينة الشروق ، وتم اقتياد السائق للقسم وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة الشروق بوقوع تصادم و 2 متوفيين بطريق القاهرة - إسماعيلية الصحراوي باتجاه الاسماعيلية .

انتقلت أجهزة الأمن الي مكان البلاغ وتبين من الفحص انه حال سير مندوب مبيعات بالسياره قيادته اصطدم بشخص 55 سنه لا يعمل وزوجته سن 46 ربه منزل ، مما ادي الي حدوث اصابتهما ووفاتهما .

ألقي القبض علي مندوب المبيعات ، وتم نقل الجثتين الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق .

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