مصرع زوجين دهستهما سيارة على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي

شهد طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي حادث مؤسف بعد ان دهست سيارة رجل وزوجته ليلقي مصرعهما في الحال بالقرب من مدينة الشروق ، وتم اقتياد السائق للقسم وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة الشروق بوقوع تصادم و 2 متوفيين بطريق القاهرة - إسماعيلية الصحراوي باتجاه الاسماعيلية .

انتقلت أجهزة الأمن الي مكان البلاغ وتبين من الفحص انه حال سير مندوب مبيعات بالسياره قيادته اصطدم بشخص 55 سنه لا يعمل وزوجته سن 46 ربه منزل ، مما ادي الي حدوث اصابتهما ووفاتهما .

ألقي القبض علي مندوب المبيعات ، وتم نقل الجثتين الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق .