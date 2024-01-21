المعاينة الأولية تكشف سبب حريق مسبك النحاس في المرج

كشفت المعاينة الأولية لمسبك النحاس المحترق في المرج عن انفجار أسطوانة غاز وراء نشوب الحريق بداخله، إلا أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد نجحت في السيطرة علي كرات اللهب التي التهم المسبك بالكامل .

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغًا بنشوب حريق في مسبك نحاس بمنطقة المرج .

على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة رجال الإطفاء بإشراف جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتمكنت القوات من محاصرة النيران دون وفيات أو مصابين، وتم استخراج 10 أنابيب غاز من داخل المسبك قبل انفجارها .

وتبين من المعاينة الأولية والفحص لمكان الحريق أن المسبك على مساحة 300 متر واشتعلت النيران فيه نتيجة انفجار إسطوانة غاز ، مما تسبب في احتراق المسبك والسقف الخشبي له ، وتصاعد أعمدة الدخان وكرات اللهب التي غطت سماء المنطقة المحيطة بالمسبك .

تم تحرير محضر ، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.