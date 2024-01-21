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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات أسرية.. النيابة تصرح بدفن زوجة تخلص منها شقيق زوجها ببسيون

صدى البلد

أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهات عاجلة إلى رئيس نيابة مركز بسيون بإنهاء تصريح دفن الزوجه المحـ روقة على يد شقيق زوجها لخلافات أسرية بقرية محلة اللبن بمركز بسيون.

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وكانت الزوجة الضحية لفظت أنفاسها الأخيرة حال علاجها داخل أحد المستشفيات بالقاهرة متأثرة بحروق متفرقة بالجسم بلغت 100% عقب سكب شقيق زوجها البنزين عليها وإضرام  النار بها أمام حماتها إثر نشوب مشادة كلامية بين المجني عليها ووالدة المتهم نتيجة خلافات أسرية بينهما.

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وأفادت مصادر مقربة من أسرة الفتاة الضحية بتشييع الجنازة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثة إلى أسرتها وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن.

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وانتابت حالة من الحزن  والوجيعة أهالي قرية محلة اللبن عقب علمهم بوفاة ر. ا الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية متأثرة بإصابتها بحروق متفرقة في أنحاء الجسم بعدما سكب شقيق زوجها البنزين عليها وأشعل النيران فيها.

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