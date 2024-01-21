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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تداول 41 سفينة حاويات وبضائع العامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

افاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بأنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تداول 41 سفينة حاويات وبضائع عامة، و 5 آلاف و 12 شاحنة.

وقال المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان صادر اليوم "الأحد"، إن الميناء استقبل السفينة (ANNA SMILE ) التي ترفع علم جزر مارشال القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 62 ألفا و338 طنا من القمح لصالح هيئة السلع التموينية ،يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.


وأوضح أنه غادر الميناء قطار بعد أن فرغ 50 حاوية 20 قدما وكان قادما من العين السخنة ، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 111 ألفا و 222 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 181 ألفا و899 طنًا. 

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1277 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 491 حاوية مكافئة، في حين بلغت حاويات الترانزيت 3 آلاف و786 حاوية مكافئة، فيما بلغت الصادرات من البضائع العامة 20 ألفا و 361 طنا ، وبلغت الواردات 20 ألفا و 361 طنا.
 

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