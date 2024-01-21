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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تفاصيل أحدث شراكة لنشر السيارات الكهربائية الأوروبية بمصر

صدى البلد

أعلنت  راية أوتو، عقدها شراكة إستراتيجية مع XPENG الرائدة في مجال تصنيع وتطوير المركبات الكهربائية المتطورة - تكون بموجبه راية  وكيلاً حصرياً لسيارات XPENG في مصر - هو تعاون يعد الأول من نوعه للشريك داخل القارة الأفريقية. 

ويهدف التعاون إلى تقديم عدد من السيارات الكهربائية المتطورة ذات المواصفات الأوروبية إلى السوق المصري  خلال النصف الأول من العام الجاري. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الأحد 21 يناير، بمقر مركز EDGE للابتكار.

وفي إطار الشراكة، من المقرر ضخ راية استثمار ضخم في مجال السيارات الكهربائية خلال عام 2024-2025 وتتسق تلك الشراكة مع جهود الحكومة المصرية الهادفة إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية وتعزيز استخدامها، في إطار رؤية مصر 2030 والتزامها بتحقيق أهداف الاستدامة وتعهداتها الدولية خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP) التي انعقدت دورتها السابعة والعشرين في مدينة شرم الشيخ.

وتتضمن الشراكة طرح ثلاثة من طرازات سيارات XPENG المتطورة والمُعززة بوسائل الأمان والكماليات المتقدمة، وهي G9، و G6، وP7i، بقدرات تتراوح بين 500 إلى 700 كيلو متر في الشحنة الواحدة، فضلاً عن خدمات ما بعد البيع من خلال ثلاثة مراكز رئيسية بأنحاء القاهرة.

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