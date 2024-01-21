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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معتز اينو: مينفعش منتخب مصر يخرج من الدور الأول بأمم أفريقيا

صدى البلد

طالب معتز إينو نجم الكرة المصرية السابق، لاعبي منتخب مصر لكرة القدم بضرورة التركيز التام خلال مباراتهم أمام الرأس الأخضر غدا من أجل الصعود لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة فى كوت ديفوار 2024.

وقال معتز إينو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: "سنتحدث لاحقا عن منتخب مصر وعن كل شئ حدث خلال أول مباراتين لأنني شعرت أن اللاعبين فى رحلة، لكن الآن يجب أن نقوم بالدعم من أجل المباراة الأخيرة أمام الرأس الأخضر لأنها مهمة جدا وهي مباراة الصعود.

وأضاف: "منتخب مصر يظل أقوي المنتخبات، لكن من 2010 ونحن بعيد عن التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بس مينفعش منتخب مصر يخرج من الدور الأول.

ويرغب منتخب مصر فى الفوز وتحقيق الثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد التعادل فى أول مباراتين أمام كل من موزمبيق وغانا بهدفين لكل منهما.

الإعلامي إبراهيم فايق ابراهيم فايق الكرة المصرية بطولة كأس الأمم الإفريقية

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