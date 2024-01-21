بالأسماء|5 صفقات من العيار الثقيل على أبواب الزمالك

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب الزمالك من تدعيم صفوفه بخمس صفقات محلية بعد حل أزمة القيد وفي ظل تراجع مستوى اللاعبين.

وأكدت مصادر صحفية عن نية الزمالك في حسم الصفقات الخمس في الانتقالات الشتوية لعام 2024، والصفقات الجديدة تشمل:

هشام صلاح لاعب نادي الاتحاد السكندري، ناصر ماهر لاعب نادي مودرن فيوتشر، محمد شحاتة لاعب نادي طلائع الجيش، عبدالرحمن خالد شيكا لاعب نادي طلائع الجيش، ومحمد شكري: لاعب نادي سيراميكا كليوباترا.

ووفقًا للمصادر، هناك ثنائي أجنبي اقترب من الانضمام إلى النادي، ومن المتوقع الإعلان عن انضمامهم رسميًا خلال الفترة الحالية.

يأتي هذا في إطار جهود النادي لتعزيز تشكيلته وتحسين أدائه في المسابقات المشارك فيها الفريق.

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بيانا رسميا، يفيد نجاح مجلس الإدارة، في تسوية جميع القضايا التي تسببت في إيقاف القيد بالنادي، مشيرا إلى أن النادي ينتظر وصول خطاب رفع القيد من الاتحاد الدولي بعد تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف.

وجاء البيان على النحو التالي:

بعد مفاوضات شاقة استغرقت وقتا طويلا ومبالغ طائلة تمكن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب من الانتهاء من تسوية جميع القضايا التي تسببت في ايقاف القيد لفريق كرة القدم وبلغ عددها 14 قضية.

انتهاء أزمة القيد



ويعلن المجلس أنه انتهي تماما من تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى، وفي انتظار وصول خطاب رفع القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات المقبلة.

وعد حسين لبيب للجمهور



ويتوجه مجلس الزمالك بالشكر والتقدير للجماهير العظيمة التي دعمته طوال الفترة الماضية ويعدهم المجلس بمواصلة العمل علي إنهاء باقي الملفات بما يتناسب مع طموحات النادي لكي يعود مرة أخرى لمنصات التتويج كواحد من أعرق وأقوى أندية الشرق الأوسط.

عقد صفقات قوية في يناير



وينتظر مشجعو نادي الزمالك عقد صفقات قوية في يناير، خاصة بعد العديد من التقارير التي أشارت لاقتراب الزمالك من ضم لاعب بيراميدز محمود صابر ولاعب فيوتشر ناصر ماهر وأليو بادجي مهاجم الأهلي السابق، حيث أكدت تقارير صحفية اقتراب الزمالك من ضم اللاعبين في وقت سابق والامر الذي منع النادي من الإعلان هو عدم الانتهاء من أزمة القيد.