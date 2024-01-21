عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأسماء|5 صفقات من العيار الثقيل على أبواب الزمالك

الزمالك - شعار
الزمالك - شعار

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب الزمالك من تدعيم صفوفه بخمس صفقات محلية بعد حل أزمة القيد وفي ظل تراجع مستوى اللاعبين.

وأكدت مصادر صحفية عن نية الزمالك في حسم الصفقات الخمس في الانتقالات الشتوية لعام 2024، والصفقات الجديدة تشمل:

هشام صلاح لاعب نادي الاتحاد السكندري، ناصر ماهر لاعب نادي مودرن فيوتشر، محمد شحاتة لاعب نادي طلائع الجيش، عبدالرحمن خالد شيكا لاعب نادي طلائع الجيش، ومحمد شكري: لاعب نادي سيراميكا كليوباترا.

ووفقًا للمصادر، هناك ثنائي أجنبي اقترب من الانضمام إلى النادي، ومن المتوقع الإعلان عن انضمامهم رسميًا خلال الفترة الحالية. 

يأتي هذا في إطار جهود النادي لتعزيز تشكيلته وتحسين أدائه في المسابقات المشارك فيها الفريق.

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بيانا رسميا، يفيد نجاح مجلس الإدارة، في تسوية جميع القضايا التي تسببت في إيقاف القيد بالنادي، مشيرا إلى أن النادي ينتظر وصول خطاب رفع القيد من الاتحاد الدولي بعد تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف.  

وجاء البيان على النحو التالي:    

بعد مفاوضات شاقة استغرقت وقتا طويلا ومبالغ طائلة تمكن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب من  الانتهاء من تسوية جميع القضايا التي تسببت في ايقاف القيد لفريق كرة القدم وبلغ عددها 14 قضية.

 

انتهاء أزمة القيد


ويعلن المجلس أنه انتهي تماما من تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى، وفي انتظار وصول خطاب رفع القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات المقبلة.

وعد حسين لبيب للجمهور


ويتوجه مجلس الزمالك بالشكر والتقدير للجماهير العظيمة التي دعمته طوال الفترة الماضية ويعدهم المجلس بمواصلة العمل علي إنهاء باقي الملفات بما يتناسب مع طموحات النادي لكي يعود مرة أخرى لمنصات التتويج  كواحد من أعرق وأقوى أندية الشرق الأوسط.

عقد صفقات قوية في يناير


وينتظر مشجعو نادي الزمالك عقد صفقات قوية في يناير، خاصة بعد العديد من التقارير التي أشارت لاقتراب الزمالك من ضم لاعب بيراميدز محمود صابر ولاعب فيوتشر ناصر ماهر وأليو بادجي مهاجم الأهلي السابق، حيث أكدت تقارير صحفية اقتراب الزمالك من ضم اللاعبين في وقت سابق والامر الذي منع النادي من الإعلان هو عدم الانتهاء من أزمة القيد.

أزمة القيد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الصفقات الجديدة سيراميكا كليوباترا مجلس إدارة نادي الزمالك مجلس الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل في أكبر قضية فساد بمطار القاهرة .. خاص

قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

240 مليار جنيه هدية للمصريين| «المالية»: زيادة في مرتبات الموظفين مع بداية 2024

ترشيحاتنا

البابا فرانسيس يدعو إلى إطلاق سراح الراهبات والرهائن المختطفين في هايتي

مواقع الاحتلال العسكرية في مرمى نيران المقاومة في لبنان وغزة

شيرين عبدالوهاب توضح سبب عدم حضورها للنيابة في سب منتج شهير

هتاخد أجر مضاعف.. بشرى للموظفين يوم 25 يناير 2024

جيش الاحتلال يشن أحزمة نارية بمحيط مستشفى الأمل في غزة

أفغانستان .. مقـ تل شخصين في حادث تحطم طائرة بإقليم بدخشان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"بحبك".. صور رومانسية لـ منى زكي وأحمد حلمي |شاهد

خطأ فادح في فستان إنجي علي يعرضها للانتقاد| شاهد

شاهد .. برجر الجراد يثير جدلا في السعودية وسعره مفأجاة

فستان مجسم.. ميريهان حسين تسحر جمهورها بإطلالتها في joy awards

فيديو

التراويح والتهجد والاعتكاف.. الأوقاف تعلن ضوابط الصلوات بالمساجد في رمضان

انفصل عن زوجته.. رد صلاح محسن على اتهامه بالخيانة وتسريب محادثات فاضحة

توجيهات رئاسية.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

أمطار وتقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

اﻟﻤﺰﻳﺪ