خالد بيبو يوجه الشكر لمسئولي نادي الشرطة بعجمان ويهديهم درع وعلم الأهلي

حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على توجيه الشكر إلى مسئولي نادي الشرطة للرياضة والرماية بإمارة عجمان على استضافة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم وأمس السبت.

والتقى الكابتن خالد بيبو بمسئولي نادي الشرطة، الشيخ اللواء سلطان النعيمي مدير القيادة العامة لشرطة عجمان، والعميد عبيد المطروشي رئيس مجلس نادي الشرطة للرياضة والرماية بإمارة عجمان، والعقيد محمد أبو شهاب مسئول التسويق، والعقيد غيث خليفة رئيس مجلس مدينة عجمان، وعبده عبد المنعم المشرف على الملاعب.

وفي ختام اللقاء أهدى الكابتن خالد بيبو درع وعلم النادي الأهلي للمسئولين في نادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان.