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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان ساحر.. شيرين رضا تستعرض جمالها عبر إنستجرام| شاهد

شيرين رضا
شيرين رضا

شاركت الفنانة شيرين رضا، متابعيها بفيديو جديدا لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بإطلالة أنيقة، خلال حضورها ف حفل joy awards. 

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وأطلت شيرين رضا، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الأسود، ذا تصميم بسيط وناعم، ليكشف عن جمالها ورشاقتها، ووضعت شال باللون الأحمر على كتفيها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت شيرين رضا، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار اللون الأحمر للشفاه. 

كما اختارت شيرين رضا، أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور شيرين رضا 

شيرين شيرين رضا صور شيرين رضا حفل Joy Awards اخبار شيرين رضا

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