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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 20 صانعا..افتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث بمحافظة المنيا

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

إفتتحت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، معرض "أوكازيون دمياط للأثاث " المُقام على مدار شهر بمحافظة المنيا ، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا ومحمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط.

يأتى المعرض على مساحة ١٢٠٠ متر مربع بمشاركة ٢٠ عارض من صناع الأثاث بمحافظة دمياط،  وخلال الافتتاح تفقدت الدكتورة منال عوض واللواء القاضي أروقة المعرض الذى ضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأثاث الكلاسيك والمودرن لفرش وحدات سكنية كاملة بأسعار مناسبة ، علاوة على تواجد فريق عمل شركة ڤاليو للتمويل الاستهلاكي بالمعرض وذلك لاتاحة خدمات التمويل للعملاء للشراء بالتقسيط وفقًا للبروتوكول المبرم بين الغرفة التجارية والشركة ..

حرص محافظا دمياط والمنيا على التواصل مع الصناع وأشادا بالمعروضات وجودتها المتميزة ، كما أكدت محافظ دمياط على ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم أمام الجمهور.

وفى هذا السياق، وجهت " الدكتورة منال عوض " الشكر إلى اللواء أسامة القاضي على دعمه الكبير لاقامة معارض للأثاث الدمياطي داخل محافظة المنيا حيث شهد جناح الأثاث الدمياطي بمعرض " ديارنا " المُقام بمحافظة المنيا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عام ٢٠٢٢ إقبالاً كبيرًا ، كما وجهت الشكر إلى الغرفة التجارية على جهودها لاقامة المعرض ، والذى يعكس اهتمام كافة الجهات لتقديم كافة سُبل الدعم الممكنة لفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث بمحافظة دمياط ، وأشارت " المحافظ " إلى أن الدولة المصرية تولى اهتمام بالغ بملف تطوير صناعة الأثاث بمحافظة دمياط واعداد خارطة طريق لتحقيق التنمية بهذا القطاع الصناعى الوطنى الهام الذى تشتهر به دمياط منذ سنوات طويلة،  والاستفادة من المهارة الفريدة التى يتمتع بها الصانع الدمياطي،  وذلك للوصول بهذه الصناعة ليس فقط على المستوى المحلى بل والدولى أيضًا.

وأكدت " محافظ دمياط " بدء تفعيل الشراكة بين الغرفة و شركة ڤاليو للتمويل الاستهلاكي وفقًا للبروتوكول المبرم بين الجانبين، حيث لفتت إلى أن تواجد الشركة بالمعرض سيحقق رواجًا تجاريًا وسيساهم فى زيادة حجم المبيعات لما تقدمه من تيسيرات بالسداد بالتقسيط ، خاصة بعد الإعلان عن إتاحة التقسيط بدون فوائد وعلى ستة أشهر لأول أسبوع بالمعرض ..

ومن جانبه ، رحب اللواء أسامة القاضي بهذا المعرض على أرض محافظة المنيا ، مؤكداً أن الاثاث الدمياطي يحتل مكانة كبيرة بالأسواق المحلية ، كما أكد أن المحافظة حريصة كل الحرص علي تقديم الدعم اللازم لإقامة المزيد من المعارض والمشاركة في خطة الدولة ومحافظة دمياط لفتح مجالات تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث.

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