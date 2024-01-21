رئيس تجارية الإسماعيلية يقرر تشكيل لجنة لـ«شباب الأعمال»

قرر أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية الإسماعيلية وأمين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية، تشكيل لجنة شباب الأعمال، وفقا للقرار رقم 24 الصادر من مجلس إدارة الغرفة.

وبحسب القرار، تقرر اختيار حاتم ابراهيم سيد « حاتم العدوي» رئيسا، ونور سالم علام نائب اول، ومهند احمد محمود الشافعي نائب ثان، ورمضان محمد سكرتير، والاعضاء كلا من محمد عادل ابو الحسن علام، وإسلام عبد المعطي، ومصطفي احمد حسين، ومحمد منصور، ومحمد حسين محمد، وعمرو عايش، ومازن محمود سعد عباس، ومينا سابت جاد، ومحمد اشرف سليم، ومحمد احمد عباس، ومحمد ابو الغيط، ويونس محمد.

وأوضح أكرم الشافعي رئيس تجارية الإسماعيلية أن اللجنة لها الحق في اختيار المستشارين والمنسقين والاعضاء للانضمام للجنة شباب الأعمال.

ووفقا للقرار، تكون مهمة هذه اللجنة، الاهتمام بنشاط شباب الاعمال، واتخاذ جميع الاجراءات وتنظيم الفعاليات لرفع المستوي والكفاءة وعقد الدورات والندوات وإقامة المعارض.