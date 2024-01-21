جامعة المنصورة تكرم الفائزين بجوائز التميز في الدورة الثانية 2023 |صور

كرم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة اليوم، الأحد، الفائزين "بجوائز جامعة المنصورة للتميز" الدورة الثانية 2023 خلال الاحتفالية التى نظمتها جامعة المنصورة بالتعاون مع إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، والدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا، والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والدكتور إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، والدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب.

وتم إعلان الفائزين بفئات الجائزة، وهم أولاً الفائزين بجائزة "المبادرة الحكومية الابتكارية"، وحصد المركز الأول، مشروع تصميم خبرات طلاب التمريض مع التعلم القائم على اللعب كإستراتيجية للتدريس طبقت في إجراء اختبار مانتو للجلد بكلية التمريض، تسلم الجائزة الدكتورة جميلة عيد أحمد، مدرس مساعد بكلية التمريض والفائز بالمركز الثاني مشروع إنشاء قاعدة بيانات الأقسام العلمية وتوحيد صياغات الاسم للكليات والباحثين على قواعد البيانات العالمية بالمكتبة المركزية، تسلم الجائزة: دكتور أحمد عبد الله رزق - مدير عام المكتبات.

وحصد المركز الثالث، مشروع الأرشيف الإلكتروني المصور لوحدة مناظير الجهاز الهضمي مستشفى الباطنة التخصصي ، تسلم الجائزة: دكتور محاسن محمد عبيه – رئيس الفريق.

كما تم تكريم الفائزين بجائزة “فريق العمل المتميز” وهم الفائز بالمركز الأول، فريق عمل القضاء على قوائم الانتظار بمركز طب وجراحة العيون، تسلم الجائزة: الدكتور وليد أبو سمرة – مدير مركز العيون ورئيس الفريق والفائز بالمركز الثاني: فريق القوافل التنموية لتطوير الريف المصري بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تسلم الجائزة: الدكتوره إيمان أبو الفضل – أستاذ بكلية الطب البيطري ورئيس الفريق ؛ الفائز بالمركز الثالث: فريق سلامة المرضى بمستشفى الأطفال الجامعي ، تسلم الجائزة: الدكتور أشرف عبد المنعم الشرقاوي – مدير مستشفى الأطفال ورئيس الفريق.

وتم تكريم الفائزين بجائزة “فئة الكليات الحكومية”، وهم الفائز بالمركز الأول: كلية العلوم، تسلم الجائزة: الدكتور أسامة إبراهيم محمد العيان عميد الكلية والفائز بالمركز الثاني: كلية الحقوق، تسلم الجائزة: الدكتور وليد محمد الشناوي – عميد الكلية والفائز بالمركز الثالث: كلية الصيدلة، تسلم الجائزة: الدكتورة منال محمد عيد عميد الكلية.

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