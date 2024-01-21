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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يصدر حركة تعيينات جديدة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء ..تعرف عليها

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم حركة جديدة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء في عدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقال "مختار"  ان الحركة الجديدة تأتي في اطار توجهات الدولة التي تستهدف التحقيق لمبدأ التدوير الوظيفي طبقا لقرار مجلس الوزراء، مشيرا الي أن الحركة استهدفت ايضا ضخ دماء جديدة بتصعيد القيادات الشابة.

وأكد المحافظ أن الحركة تمت على أسس من العدالة والشفافية  من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة، موجها بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة والتصدي للتعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة وضبط الأسواق و الاستجابة الفورية لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها.

وشملت الحركة (ندب محمد أمين الدمرداش من العمل رئيس حي غرب المنصورة للعمل رئيسا لحي شرق المنصورة، وندب عمرو سمير عبد العاطي من العمل رئيس حي شرق المنصورة للعمل رئيسا لمدينة جمصه،  وندب انور مدحت عثمان من العمل رئيس مركز ومدينة نبروه للعمل رئيسا لمركز ومدينة ميت غمر،  وندب عادل توفيق برغش من العمل رئيس مركز ومدينة شربين للعمل رئيسا لمركز ومدينة بني عبيد.

كما شملت ندب حاتم عبدالله حسن علي من العمل رئيس مركز ومدينة أجا للعمل رئيسا لمركز ومدينة السنبلاوين، وندب احمد محمد عبد العظيم من العمل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين للعمل رئيسا لحي غرب المنصورة، وندب سمير صدقي الامام من العمل رئيس مركز ومدينة المنصورة للعمل رئيسا لمركز ومدينة شربين،  وندب محمود ضياء الدين عيسي من العمل رئيس مركز ومدينة ميت غمر للعمل رئيسا لمركز ومدينة نبروه،  وندب متولي عبد العال متولي من العمل رئيس مركز ومدينة بني عبيد للعمل رئيسا لمركز ومدينة تمي الامديد،  وندب رابحه عمر دياب من العمل رئيس مدينة محلة دمنة للعمل رئيسا لمركز ومدينة ميت سلسيل، وندب صبري محمد عبده سليمان من العمل رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل للعمل رئيسا لمركز ومدينة أجا،  وندب سيد حسين حسن النخيلي من العمل رئيس مركز ومدينة تمي الامديد للعمل رئيسا لمركز ومدينة المنصورة،  وندب هاني احمد عوض من العمل نائب رئيس حي غرب المنصورة للعمل رئيسا لمدينة محلة دمنة).

الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن حى غرب المنصورة على الاراضى الزراعية عديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منظومة النظافة مركز ومدينة ميت غمر محافظ الدقهلية

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