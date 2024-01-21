لو سكرك عالي ومش مضبوط.. طبيب يوضح الأسباب والوقاية

قدم الدكتور أحمد السبعاوي إخصائي السكر والغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر، نصائح لسكر مضبوط للنوع الأول كالتالي:

١. قياس السكر باستمرار بالجهاز المنزلي أو بأجهزة القياس بدون وخز مثل فري استايل ليبري.

٢. اعرف السكر المستهدف لك بسؤال طبيبك.

٣. تعديل جرعات الأنسولين للوصول إلى المستهدف.

٤. معرفة طبيعة الأكل ومحتواه من كربوهيدرات وغيرها.

٥. الموازنة بين أنواع الاكل المختلفة وبين النشاط المبذول والأنسولين.

٦. معرفة معامل النشويات وتعديلها حسب الوضع.

٧. معرفة معامل حساسية الأنسولين وغيره حسب الوضع.

٨. الحرص على ضبط قياس السكر ومتابعة الطبيب المختص وضرورة التحكم في ضبط السكر حتى تحصل على القياسات المضبوطة.