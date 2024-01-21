خطة إسرائيلية استعدادا للحرب مع لبنان.. ورئيس بلدية حيفا يدعو لتخزين الطعام

قال موقع "والا" العبري، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعد خطة لإيواء محتمل لنحو 100 ألف شخص على الحدود الشمالية.

وأضاف الموقع العبري، أن خطة الإيواء المذكورة تأتي استعدادا لإجلائهم في ظل تصعيد محتمل مع حزب الله.

من جانبه، قال رئيس بلدية حيفا، الواقعة شمالي إسرائيل، اليوم الأحد، إن على السكان تخزين الطعام في حال اندلاع الحرب مع لبنان.

وفي وقت سابق، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن احتمالات الحرب علي الجبهة الشمالية أعلى مما كان عليه في الماضي.

وأضاف هاليفي، خلال زيارته تمرينا لقوات الاحتياط في الشمال، برفقة قائد القيادة الشمالية، أوري جوردين، وقادة آخرين، أن “احتمال نشوب حرب في الشمال أعلى مما كان عليه في الماضي… وعندما يحدث ذلك، سنمضي قدما بكل قوتنا”.