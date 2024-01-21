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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مركز الأهرام للدراسات السياسية: إثيوبيا تهدد أمن الشعب الصومالي

مصر والصومال
مصر والصومال

قال أيمن عبدالوهاب، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ما تفعله إثيوبيا مع الصومال يعني الكثير للأمن القومي المصري.

أضاف “أيمن عبدالوهاب” خلال مداخلته الهاتفية برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON":، : " إثيوبيا قالت  تريد "منفذ سيادي" على البحر الأحمر وهو لفظ غريب على البحر الأحمر وسعيها لوجودها  على البحر الأحمر ليس لضمان تجارتها لكن تريد  وجود عسكري، وللأسف مدعوم من قوى إقليمية ودولية لان المنظور الكلي لإثيوبيا في تحركاتها سواء في الصراعات الداخلية أو ما يسمى إعادة" تقديم  إثيوبيا"  كدولة قوية في المنطقة  قادرة على جذب الاستثمارات وتغير  نظام الحكم  هناك من الشكل الفيدرالي  كله  يتماشى مع أطماعها التاريخية في الصومال".

استرسل: إثيوبيا بما تصنعه تهدد أمن الشعب الصومالي عبر زيادة الفرقة  بين الصوماليين عبر التقسيم، خاصة أن أديس ابابا تسعى  لتقديم اعتراف  لإقليم الصومال الانفصالي  “ صومالي لاند”.

أكمل “ حركة شباب الصومال أعلنت عدم قبولها بهذا الامر وسيكون هناك مقاومة وهذا يؤدي بدوره  لزيادة  الاضطراب في البحر الأحمر وليس هناك صيغة للتعاون لحماية ذك ومصر كانت قد قدمت  تصورا لتنظيم وضمان أمن البحر الأحمر”.

أكد أن إسرائيل تسعى لفرض الأمر الواقع قبل ذلك في  سد النهضة والان في اتفاق “ صومالي لاند”، متابعا: هناك قوى دولية وقوى إقليمية  تدعم هذا الأمر لتقديم نفسها أنها دولة قادرة على حماية البحر الأحمر ومصالح الدول.

اثيوبيا الصومال البحر الأحمر الشعب الصومالي سد النهضة

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