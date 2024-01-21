عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. حقيقة زواج مي سليم والفيشاوي.. وتصريح مثير من رامي جمال بشأن أحدث أغانيه

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة عن ليلى علوي  ورامي جمال:

 

ليلى علوي: واخدة بريك من الدراما عشان عايزة سينما أكتر |خاص

أعربت الفنانة ليلي علوي عن سعادتها بطرح أحدث أفلامها “مقسوم” ، فى دور العرض السينمائية.


أنا مش بتاع أغاني| تصريح مثير من رامي جمال بشأن أحدث أغانيه

نشر الفنان رامي جمال البوستر الرسمي لأحدث أغانيه  «هي حكاية»، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

حدث استثنائي .. تامر عاشور يروج لأولى حفلاته الغنائية بمشاركة أنغام |شاهد

أعلن الفنان تامر عاشور  إنطلاق حفل إستثنائي يجمعه بالفنانة أنغام لأول مرة على مسرح أبو بكر سالم ، فى الرياض.

نشر تامر عاشور البوستر الرسمي للحف


مصر كلها باركتلي.. مي سليم تكشف حقيقة زواجها من أحمد الفيشاوي

قالت الفنانة مي سليم إنها تفاجأت من التهنئة التي تلقتها بعد نشر صورها بفستان الزفاف مع الفنان أحمد الفيشاوي، وانتشار خبر زاوجهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

ليلى علوي رامي جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد بواقعة طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. هل سيعود الثنائي؟

بأمر كلوب.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر بأمم إفريقيا ويعود لـ ليفربول

الأرصاد تنشر خريطة الأمطار.. تحذير من منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

قرار عاجل في أكبر قضية فساد بمطار القاهرة .. خاص

عواصف رملية خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

التموين توجه نصيحة مهمة للمواطنين بشأن الذهب.. وهذا موعد استقرار الأسعار

ترشيحاتنا

تتخطى الـ100 ألف جنيه.. دلوقت تقدر تشتري النظارة الجديدة Apple Vision Pro

بعد زيادات يناير.. أحدث أسعار سيارات شيري في مصر

أخبار التعليم| حصر شامل للطلاب المتسربين من المدارس بسبب الدخل الاقتصادي المنخفض.. تعرف على تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني

عائلات الرهائن الإسرائيليين ينصبون الخيام أمام منزل نتنياهو .. ماذا يحدث؟

مؤرخ: المصرى حريص على الاستقرار منذ القدم

هل تعسر الأمور يدل على غضب الله؟.. بـ10 حقائق و30 دعاء تنتهي معاناتك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب ملامحها وصوتها.. البلوجر مريم مكاوي ترد على إشاعات منتقديها: رفعت قضية

إعدام لويس السادس عشر ملك فرنسا بالمقصلة.. ماذا كانت تهمته؟

هنرجعه يشيل الكاس| التفاصيل الكاملة لمغادرة صلاح معسكر المنتخب.. هذا ما حدث في 12 ساعة

عينها مغمضة.. ظهور صادم لفنانة بريطانية شهيرة يثير جدلا| اعرف السبب

فيديو

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

ليلى علوي: واخدة بريك من الدراما عشان عايزة سينما أكتر |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

اﻟﻤﺰﻳﺪ