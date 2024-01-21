أخبار الفن.. حقيقة زواج مي سليم والفيشاوي.. وتصريح مثير من رامي جمال بشأن أحدث أغانيه

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة عن ليلى علوي ورامي جمال:
ليلى علوي: واخدة بريك من الدراما عشان عايزة سينما أكتر |خاص
أعربت الفنانة ليلي علوي عن سعادتها بطرح أحدث أفلامها “مقسوم” ، فى دور العرض السينمائية.
أنا مش بتاع أغاني| تصريح مثير من رامي جمال بشأن أحدث أغانيه
نشر الفنان رامي جمال البوستر الرسمي لأحدث أغانيه «هي حكاية»، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.
حدث استثنائي .. تامر عاشور يروج لأولى حفلاته الغنائية بمشاركة أنغام |شاهد
أعلن الفنان تامر عاشور إنطلاق حفل إستثنائي يجمعه بالفنانة أنغام لأول مرة على مسرح أبو بكر سالم ، فى الرياض.
نشر تامر عاشور البوستر الرسمي للحف
مصر كلها باركتلي.. مي سليم تكشف حقيقة زواجها من أحمد الفيشاوي
قالت الفنانة مي سليم إنها تفاجأت من التهنئة التي تلقتها بعد نشر صورها بفستان الزفاف مع الفنان أحمد الفيشاوي، وانتشار خبر زاوجهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.