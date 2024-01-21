أخبار الفن.. حقيقة زواج مي سليم والفيشاوي.. وتصريح مثير من رامي جمال بشأن أحدث أغانيه

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة عن ليلى علوي ورامي جمال:

أعربت الفنانة ليلي علوي عن سعادتها بطرح أحدث أفلامها “مقسوم” ، فى دور العرض السينمائية.

نشر الفنان رامي جمال البوستر الرسمي لأحدث أغانيه «هي حكاية»، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

أعلن الفنان تامر عاشور إنطلاق حفل إستثنائي يجمعه بالفنانة أنغام لأول مرة على مسرح أبو بكر سالم ، فى الرياض.

نشر تامر عاشور البوستر الرسمي للحف

قالت الفنانة مي سليم إنها تفاجأت من التهنئة التي تلقتها بعد نشر صورها بفستان الزفاف مع الفنان أحمد الفيشاوي، وانتشار خبر زاوجهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.