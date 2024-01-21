حدث استثنائي .. تامر عاشور يروج لأولى حفلاته الغنائية بمشاركة أنغام |شاهد

أعلن الفنان تامر عاشور إنطلاق حفل إستثنائي يجمعه بالفنانة أنغام لأول مرة على مسرح أبو بكر سالم ، فى الرياض.

نشر تامر عاشور البوستر الرسمي للحفل من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقًا: "لأول مرة حفلة استثنائية وحدث مميز على مسرح أبو بكر سالم بالرياض..حوار غنائي يجمعني بالنجمة الكبيرة أنغام .

لمشاهدة المنشور من هنا

وتابع تامر عاشور ، قائلاً: يعني هنغني طول مدة الحفل مع بعض على مسرح واحد.. مش هحرقلكوا المفاجأت..بس هستناكم تشوفوها بنفسكم".

وتمكنت أغنية “هيجيلى موجوع” للفنان تامر عاشور ،من دخول قائمة الأعلى استماعا على منصة أنغامى ، حيث احتلت المرتبة الثانية عربيًا، بدلًا من أغنية “معرفش حد بالأسم ده ” للهضبة عرو دياب.

بينما تواصل أغنية “مكانك” للهضبة عمرو دياب ،من تصدر تطبيق أنغامى للأسبوع الثالث على التوالى .

ومنذ طرحه حقق ألبوم "مكانك" أعلى معدلات استماع في الوطن العربي عبر التطبيق وذلك على مدار الأسابيع الماضية.

وكان الفنان عمرو دياب قد طرح ألبوم "مكانك" عبر تطبيق أنغامي يوم 28 ديسمبر بطريقة جديدة ومبتكرة وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار 12 ساعة كاملة.