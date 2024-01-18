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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تامر عاشور ينافس عمرو دياب على صدارة أنغامى بـ هيجيلى موجوع

صدى البلد

تمكنت أغنية “هيجيلى موجوع” للفنان تامر عاشور ،من دخول قائمة الأعلى استماعا على منصة أنغامى ، حيث احتلت المرتبة الثانية عربيًا، بدلًا من أغنية “معرفش حد بالأسم ده ” للهضبة عرو دياب.

بينما تواصل أغنية “مكانك” للهضبة عمرو دياب ،من تصدر تطبيق أنغامى للأسبوع الثالث على التوالى .

ومنذ طرحه حقق  ألبوم "مكانك" أعلى معدلات استماع في الوطن العربي عبر التطبيق وذلك على مدار الأسابيع الماضية.

وكان الفنان عمرو دياب قد طرح ألبوم "مكانك" عبر تطبيق أنغامي يوم 28 ديسمبر بطريقة جديدة ومبتكرة وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار 12 ساعة كاملة.

ويضم الألبوم 12 أغنية وهي كالتالي:

"بيوحشنا" كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع أحمد ابراهيم ، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس.

سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي  توزيع احمد ابراهيم.


"معرفش حد بالاسم ده" كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم.


"ظبط مودها" كلمات بهاء الدين محمد ، لحن محمد يحيى ، توزيع عادل حقي .

"واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى ، توزيع وسام عبد المنعم.

"مكانك" كلمات تامر حسين ، لحن عمرو دياب ، توزيع أحمد ابراهيم 

الفنان عمرو دياب ايمن بهجت قمر هيجيلي موجوع أمير محروس عادل حقي عمرو دياب

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