فرج عامر يكشف عن مهاجم جديد داخل الأهلي في الانتقالات الشتوية

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن صفقة جديدة داخل النادي الأهلي خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب عبر فيسبوك: “محمود ممدوح 23 سنة مهاجم ممتاز يلعب في حرس الحدود هو صفقة الأهلي الجديدة في الانتقالات الشتوية”.

خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، أعلن عن خوض الأهلي مباراتين وديتين خلال معسكر الفريق المقام حاليًّا في عجمان بالإمارات.

وأوضح أن الأهلي سوف يخوض الودية الأولى يوم الثلاثاء المقبل مع فريق الأخدود السعودي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب اتحاد كلباء.



وأضاف مدير الكرة أن الودية الثانية للأهلي خلال معسكر الإمارات سوف تقام أمام نادي حتا الإماراتي يوم الجمعة المقبل في تمام الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي حتا.