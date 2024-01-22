«حماة الوطن»: الحوار الوطني أهم آلية لإعادة العلاقات بين طوائف المجتمع المصري|فيديو

قال أيمن عبدالمحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن الحزب يرى أن الحوار الوطني هو أهم آلية لإعادة العلاقات بين طوائف المجتمع المصري ، وتأكيدًا على التماسك السياسي والاجتماعي بين الأحزاب.



وأضاف أيمن عبد المحسن خلال حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة cbc، هناك اهتمام كبير من الدولة بتنفيذ توصيات الحوار الوطني بالكامل، متابعًا: الحزب اشترك في محاور الحوار الوطني الثلاثة خلال جميع الجلسات بإجمالي 44 جلسة.





واسترسل: نعمل بشكل مؤسسي ونعد ورقة عمل في كل محور بشكل مدروس وقيم ونتقدم بورقة العمل هذه، متابعًا: المرحلة الأولى للحوار الوطني أوضحت مدى أهمية وفؤائد الحوار.



وأكمل: نحن سنتابع بدقة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لتنفيذ آليات المخرجات.



