محمد عفيفي: الخديوي إسماعيل أقام مؤسسات الدولة الحديثة وأعاد بناء الجيش المصري

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن الخديوي إسماعيل، هو من أقام مؤسسات الدولة الحديثة وأعاد بناء الجيش المصري.

وأضاف "عفيفي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في معاهدة لندن تم تحددي عدد الجيش المصري فيها على أن لا يزيد عن 18 ألفًا، حتى لا يكون قوى إقليمية، مؤكدًا أن الخديوي إسماعيل خرج عن هذا الأمر واستطاع تطوير الجيش، وعمل إمبراطورية إفريقية مصرية.

وأشار عفيفي إلى أن إسماعيل استطاع بناء الدولة الحديثة مرة أخرى بعد الانكسار الذي حدث في نهاية عصر محمد علي.