الهند تعلن تسجيل قفزة في عدد إصابات ووفيات كورونا خلال يوم

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الاثنين، عن ارتفاع كبير في عدد حالات فيروس كورونا المسجلة في يوم واحد حيث بلغت 203 حالات إصابة في حين تم تسجيل عدد الحالات النشطة عند 2034 حالة.

ووفقا لوسائل الاعلام المحلية، فقد أبلغت وزارة الصحة الهندية عن حالتي وفاة - واحدة في كل من كيرالا وماهاراشترا - في غضون 24 ساعة، وفقا للبيانات المحدثة في الساعة 8 صباحا.

وانخفض عدد الحالات اليومية إلى رقمين حتى 5 ديسمبر ولكنه بدأ في الارتفاع بعد ظهور متغير جديد وظروف باردة.

وقالت مصادر رسمية إنه تم تسجيل ارتفاع يوم واحد بمقدار 841 إصابة جديدة - 0.2 في المائة من حالات الذروة المبلغ عنها في مايو 2021 - في 31 ديسمبر.

ومن إجمالي الحالات النشطة، تتعافى أغلبية كبيرة حوالي 92 في المائة في العزلة المنزلية.

وقالت المصادر الرسمية إن البيانات المتاحة حاليا تشير إلى أن متغير JN.1 لا يؤدي إلى ارتفاع هائل في الحالات الجديدة ولا زيادة في الاستشفاء والوفيات.

وشهدت الهند ثلاث موجات من كوفيد-19 مع ذروة حدوث حالات جديدة يومية ووفيات يتم الإبلاغ عنها خلال موجة دلتا في أبريل ويونيو 2021.

وفي ذروتها، تم الإبلاغ عن 4,14,188 حالة جديدة و3915 حالة وفاة في 7 مايو 2021.

منذ بدء الوباء في أوائل عام 2020، كان هناك أكثر من 40 مليون من الأشخاص المصابين في حوالي أربع سنوات منذ ذلك الحين في جميع أنحاء البلاد.