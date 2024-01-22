وزير التعليم العالي يفتتح العيادات الطبية بجامعة سلمان الدولية| شاهد

افتتح اليوم الدكتور أيمن محمد عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي العيادات الطبية بمقر جامعة سلمان الدولية بطور سيناء برفقته اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء في أول زيارة له لجنوب سيناء والتي من خلالها يتفقد انشاءات أول جامعة حكومية بجنوب سيناء فرع جامعة السويس بمدينة أبورديس .

وسوف تبدأ جولة وزير التعليم العالي يتفقد انشاءات جامعة السويس فرع جنوب سيناء بمدينة أبورديس والتي يجري انشاء أربعة كليات بها كمرحلة أولي هم " كلية التربية - الاداب - التجارة - الحقوق "

وسوف يتم استكمال باقي كليات جامعة السويس فرع أبورديس علي مراحل حتي تصل لـ20 كلية

ويرافق وزير التعليم العالي في زيارته لمحافظة جنوب سيناء اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء سامح المتولي رئيس مدينة أبورديس.

وسوف يتفقد وزير التعليم العالي خلال الزيارة الانشاءات والمباني بفرع جامعة السويس بمدينة بأبورديس وموعد الانتهاء من المرحلة الأولى.

تقام جامعة السويس فرع أبورديس على مساحة 100 فدان على مرحلتين بتكلفة 1.3 مليار جنيه للمرحلة الأولى والتي تضم 4 كليات في المرحلة الأولي .

وسوف ينتقل وزير التعليم العالي لمدينة طور سيناء لافتتاح عيادات جامعة سلمان الطبية والتي تفتح أبوابها مجانا لتقديم الخدمة الطبية لاهالي طور سيناء .



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