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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يناقشان خطة الدعوة بالمحافظة والاستعداد لشهر رمضان

صدى البلد

استقبل د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت  بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة لمناقشة خطة الدعوة، وقوافل الأئمة والواعظات، وعمارة المساجد والاستعداد لشهر رمضان المبارك بمحافظة جنوب سيناء.


وخلال اللقاء تم الاتفاق على الآتي : 
1. استمرار التعاون والتنسيق في عمارة المساجد، والاتفاق على إقامة مسجدين بالتعاون والمشاركة مناصفة بين الأوقاف والمحافظة، أحدهما بناء جديد بمدينة نبق، والآخر إحلال وتجديد بمدينة الطور، فضلًا عن تخصيص المحافظة مساحة 28 ألف متر لإقامة مسجد مصر بمدينة شرم الشيخ. 


2. تنظيم مسابقة محلية مشتركة لأبناء محافظة جنوب سيناء في شهر رمضان المبارك يبدأ الإعلان عنها بالمديرية خلال أسبوع وتجرى امتحاناتها في شهر شعبان ليكرم الفائزون فيها في احتفال المحافظة بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة على أربعة مستويات : 


• المستوى الأول: المرحلة الابتدائية 5 أجزاء.
• المستوى الثاني: المرحلة الإعدادية 10 أجزاء.
• المستوى الثالث: المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم. 
• المستوى الرابع: مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم).
وستضم المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم تفسير وبيان معاني المفردات ومقاصد السور لجزء (عمَّ يتساءلون) من خلال كتاب: البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم "الجزء الثلاثون"، وقد تم إهداء 150 نسخة من الكتاب لمحافظة جنوب سيناء.
3. دعم المحافظة بمزيد من الأئمة والعمال، من خلال إعلان الأئمة والعمال القادم.
4. تخصيص 2 طن لحوم إطعام من الأوقاف لمحافظة جنوب سيناء.

وزير الاوقاف محافظ جنوب سيناء شهر رمضان

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