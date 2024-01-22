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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مندوب مصر بالجامعة العربية: حجج إسرائيل بشأن التهجير القهري لا تقنع طفلًا

مندوب مصر بالجامعة
مندوب مصر بالجامعة العربية

قال مندوب مصر بالجامعة العربية، خلال كلمته بـ اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، إن مصر ثابتة فى مناصرة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلي أن محاولة تسمية هذا التهجير القسري بالتهجير القهري التي تقولها إسرائيل لهي حجة بالية لا تقنع طفلا فى الخامسة من عمره.

وأضاف مندوب مصر بالجامعة العربية: “أما مصير ما وصفه الإحتلال الإسرائيلي من كذب وزيف فلا يصدقه أحد فى محكمة العدل الدولية، نحيي صمود الشعب الفلسطيني أمام المجزرة الوحشية فى غزة”.

وتابع أن القضية الفلسطينية هي قضية كل الشرفاء فى العالم وكل من كان بداخله قدر من الأخلاق من الظلم من حصار وتدمير ومصادرة الأراضي، معقبا: “نحيي مواقف الأمم المتحدة فى هذا الأمر، ونثمن يقظة الضمير العالمي فى مختلف الدول عبر مواقفات ومظاهرات فى مدن شتى، وكل من يقف مناصرا للحق الفلسطيني إنما يقف على الجانب الصحيح”.

مندوب مصر بالجامعة العربية جامعة الدول العربية العدوان الإسرائيلي إسرائيل غزة”

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