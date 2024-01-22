الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: السلام لن يتحقق دون إنصاف فلسطين

أكد الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن شبح الموت جوعًا بات يخيم على قطاع غزة، وهناك أولوية لوف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أن إسرائيل ترتكب مجاز القتل الميداني، ويتم تدمير البنية التحتية، ويتم فرض الإغلاق على المدن بالبوابات الحديدية.

وأوضح خلال كلمته بـ اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، أن السلام لن يتحقق دون إنصاف الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن :" نقدر المواقف الدولية المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.