سيناريوهات تأهل مصر أمام كاب فيردي لدور الـ 16

نستعرض لكم السيناريوهات الـ5 المنتظرة لتأهل منتخب مصر لدور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا، المقامة في كوت ديفوار، حتى 11 فبراير الجاري، قبل مواجهة الفراعنة ضد كاب فيردي، في اللقاء المحدد له العاشرة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لمرحلة دور المجموعات.

هنا هي السيناريوهات الخمس لتأهل منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية:

الفوز على كاب فيردي: في حال فوز مصر على كاب فيردي، سيتأهل كثاني المجموعة.

التعادل مع كاب فيردي: في حال التعادل مع كاب فيردي وتعادل منتخبي موزمبيق وغانا، سيتأهل مصر كصاحب المركز الثاني.

الهزيمة بفارق هدف: إذا خسرت مصر من كاب فيردي بفارق هدف وتعادلت موزمبيق وغانا سلبيًا، ستتأهل مصر كثاني المجموعة.

التعادل مع كاب فيردي وفوز أحدهما: إذا تعادلت مصر مع كاب فيردي وفاز أحد منتخبي موزمبيق أو غانا، ستدخل مصر في حسابات التأهل كأحد أفضل 4 منتخبات ثالثة.

الخسارة بفارق هدف: في حالة الخسارة من كاب فيردي ولكن بفارق هدف وتعادل غانا وموزمبيق سلبيًا، يمكن لمصر التأهل كثالث المجموعة، شريطة عدم تلقي هزيمة بأكثر من هدف نظيف.