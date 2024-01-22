عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد 18 عاما على نجاح الجزء الأول.. وديع مراد يطلق برومو "قمر الزمان 2"

صدى البلد

 

أطلق النجم السوري وديع مراد البرومو التشويقي  لأغنية " قمر الزمان " في جزئها الثاني بعد مرور 18 عاما على نجاح الجزء الأول عربيا والذى حصد ملايين المشاهدات منذ إطلاقها على فى عام 2006.


وظهر الممثل ميشال أبو سليمان في البرومو الترويجي للجزء الثاني من "قمر الزمان" وهو يجلس على كرسي متحرك بعد أن أصيب في وعكة صحية في الجزء الأول من الأغنية حيث دار حوار درامي بينه وبين وديع الذي أكّد أن النهايات السعيدة هي الأهم رغم كل الأزمات التي تمرّ .


وشوّق وديع مراد متابعيه لكليب " قمر الزمان 2 " الذى من المقرر إطلاقه في الأول من شهر فبراير من إخراج محمد ابو فلح وذلك بعد تأجيله لأكثر من 3 أشهر بسبب أحداث غزّة حيث لاقى البرومو التشويقي تفاعلاً ايجابيا كبيراً من المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي.

 


وأحيا المطرب السورى وديع مراد  منذ أيام قليلة حفلا غنائيا للمرة الأولى بمصر عقب مسيرة فنيّة تمتد لأكثر من 20 عاما من النجاح اثرى خلالها الموسيقى العربية بالعديد من الأعمال الطربية المميزة.


و شهد الحفل بالقاهرة حضور كامل من مختلف الجنسيات العربية ممن استمتعوا بوصلة من اغانيه الطربية المميزة منها حلوي الدنيا، قمر الزمان، الدنيا مصالح ، السنين .. بالإضافة الى لاتنحني وساكت وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وكان النجم العربي وديع مراد قدّم ريستيال ميلادي مع جوقة سوريانا بقيادة المايسترو مارك درويش في استوكهولم – سودرتاليا وذلك إحتفالاً في عيد الميلاد المجيد بحضور صاحب النيافة المطران يوحنا لحدو مطران السويد والدول الاسكندنافية للسريان الأرثوذكس ، والوزير المستشار يامن ماضي وعائلته ، القائم بأعمال السفارة السورية في استوكهولم ، إضافة إلى حشد كبير ومميز حيث تمنّى لهم وديع سنة جديدة تعمها السلام والخير والعطاء .

A376009B-746F-4BAC-AA4C-BE9A707EF99F
A376009B-746F-4BAC-AA4C-BE9A707EF99F
2B7B64BC-950B-46E1-A7AE-629D71163134
2B7B64BC-950B-46E1-A7AE-629D71163134
1B4F0803-FB52-4670-8E1C-97BF7904B9C9
1B4F0803-FB52-4670-8E1C-97BF7904B9C9
البرومو التشويقي الجنسيات العربية المطرب السوري الموسيقى العربية حفلا غنائيا مختلف الجنسيات العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تطور في شائعة مثيرة تمسّ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق بـ منشور قاطع من عباس شومان

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

اللاعب وقَّع.. أولى صفقات الزمالك الشتوية| مفاجأة

ترشيحاتنا

تعاون استثماري ضخم مرتقب بين مصر وبلغاريا

صحة غزة: استشهاد 50 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال على خانيونس

بعد وعده بإنهاء الصراع في أوكرانيا.. الكرملين يكشف حقيقة وجود اتصال مع ترامب

مندوب فلسطين بالجامعة العربية : الاحتلال الإسرائيلي هجّر مليونين من مواطنينا

شكري يجتمع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لضخ استثمارات جديدة في مصر

الاحتلال يستهدف 30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء بخان يونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالملايين.. أسعار خرافية لفساتين الفنانات بحفل joy awards تشعل السوشيال ميديا

آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا بفستان مفتوح للركبة.. شاهد

بالصور| سكان ولاية أمريكية يجتمعون ليلًا لإشعال النار في دمية.. والسبب غريب!

بدون حليب أو بيض .. طريقة عمل البسبوسة بالماء

فيديو

رانيا يوسف ودرة أبرزهن.. فخامة وسحر إطلالات النجمات في Joy Awards| شاهد

سب وقذف علني .. شيرين في محكمة الجنح | فيديوجراف

الجو والرطوبة السبب .. محمد صلاح يعلق على إصابته في مواجهة غانا

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ