بعد 18 عاما على نجاح الجزء الأول.. وديع مراد يطلق برومو "قمر الزمان 2"

أطلق النجم السوري وديع مراد البرومو التشويقي لأغنية " قمر الزمان " في جزئها الثاني بعد مرور 18 عاما على نجاح الجزء الأول عربيا والذى حصد ملايين المشاهدات منذ إطلاقها على فى عام 2006.



وظهر الممثل ميشال أبو سليمان في البرومو الترويجي للجزء الثاني من "قمر الزمان" وهو يجلس على كرسي متحرك بعد أن أصيب في وعكة صحية في الجزء الأول من الأغنية حيث دار حوار درامي بينه وبين وديع الذي أكّد أن النهايات السعيدة هي الأهم رغم كل الأزمات التي تمرّ .



وشوّق وديع مراد متابعيه لكليب " قمر الزمان 2 " الذى من المقرر إطلاقه في الأول من شهر فبراير من إخراج محمد ابو فلح وذلك بعد تأجيله لأكثر من 3 أشهر بسبب أحداث غزّة حيث لاقى البرومو التشويقي تفاعلاً ايجابيا كبيراً من المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي.



وأحيا المطرب السورى وديع مراد منذ أيام قليلة حفلا غنائيا للمرة الأولى بمصر عقب مسيرة فنيّة تمتد لأكثر من 20 عاما من النجاح اثرى خلالها الموسيقى العربية بالعديد من الأعمال الطربية المميزة.



و شهد الحفل بالقاهرة حضور كامل من مختلف الجنسيات العربية ممن استمتعوا بوصلة من اغانيه الطربية المميزة منها حلوي الدنيا، قمر الزمان، الدنيا مصالح ، السنين .. بالإضافة الى لاتنحني وساكت وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وكان النجم العربي وديع مراد قدّم ريستيال ميلادي مع جوقة سوريانا بقيادة المايسترو مارك درويش في استوكهولم – سودرتاليا وذلك إحتفالاً في عيد الميلاد المجيد بحضور صاحب النيافة المطران يوحنا لحدو مطران السويد والدول الاسكندنافية للسريان الأرثوذكس ، والوزير المستشار يامن ماضي وعائلته ، القائم بأعمال السفارة السورية في استوكهولم ، إضافة إلى حشد كبير ومميز حيث تمنّى لهم وديع سنة جديدة تعمها السلام والخير والعطاء .

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