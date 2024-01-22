ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يناقش سوء الفهم في التفاعل مع اللغة العربية

عقد الجامع الأزهر الندوة الأخيرة من الموسم العاشر من برامجه الموجهة للمرأة والأسرة، بعنوان" اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم"، ويحاضر فيها كل من: د. حنان مصطفى مدبولي، أستاذ مناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية واستشاري الصحة النفسية، ويدير الحوار د. سناء السيد، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

سوء الفهم في التفاعل مع اللغة العربية

وقالت الدكتور حنان مصطفى مدبولي، إن اللغة العربية تواجه العديد من الاتهامات نتيجة للوهم وسوء الفهم، ومن ذلك الادعاء بأنها لغة صعبة وقواعدها جافة؛ لذلك لجأ الشباب على وسائل التواصل إلى طريقة "الفرانكو" التي تجمع بين الحروف الإنجليزية والأرقام، وحشو حديثهم باللغات الأجنبية إشارة للفوقية والنظر إلى لغتهم نظرة دونية، والحق أن اللغة العربية بعيدة كل البعد عن هذه الادعاءات وأكبر دليل على سهولة تعلمها ما نجده من إقبال غير الناطقين بالعربية على تعلمها وإتقانها.

وتابعت: تواجه اللغة العربية مزاحمة العامية لها في لغة التواصل اليومي وفي وسائل الإعلام، وقاعات الدراسة في المدارس والجامعات، كما تهتم بعض الأسر بتعليم أبنائهم اللغات الأجنبية قبل إتقان اللغة العربية.

من جانبها، أوضحت د. سناء السيد، أن الأمن اللغوي هو أن تحفظَ الأمةُ على نفسِها لغتَها، فلا تستبدلَ بها غيرَها، وتحقيقُ هذا الأمن فرضُ عين على أبناء الأمة عامة، فالأمم كما تتدافع في حيازة الأرض تتدافع في بسط هيمنتِها اللغوية، ومن ثم نشأت حربُ اللغات، مضيفة أن الاتهامات التي توجه للغة العربية، وجهت إلى متهم بريء والأصل أن توجه لأبنائها والناطقين بها ، حيث عزلوها عن ساحة التواصل، والعلاج يكمن في التمسك بها والعمل على إزاحة المشكلات التي تقف في طريقها.

جدير بالذكر أن هذه البرامج تعقد برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.