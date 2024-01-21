عميد آداب العريش يفتتح دورة اللغة العربية للأئمة المتميزين بشمال سيناء

انطلقت اليوم الأحد دورة اللغة العربية لـ (50) إمامًا من أئمة محافظة شمال سيناء بكلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة العريش، حاضر فيها الأستاذ الدكتور/ عثمان محمد عثمان عميد كلية الآداب بجامعة العريش، والأستاذ الدكتور/ عامر صلاح محمد شلقامي أستاذ النحو والصرف والعروض ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب- جامعة العريش، وبحضور الشيخ/ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وعدد من قيادات الدعوة والأئمة بالمديرية.

جاء هذا في إطار الدور الدعوي والتربوي التي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصها الدائم على صقل قدرات الأئمة علميًا ومعرفيًا.

وفي كلمته أكد الأستاذ الدكتور/ عامر صلاح محمد شلقامي أن مقصود الخطابة في المجال الإسلامي إصلاح أحوال الناس وفق هدايات الشرع الإسلامي وأحكامه وحكمه ومقاصده، ووفق ما افترض من وسائل وكيفيات، ولن يكون الخطيب جديرًا بالإصلاح إلا إذا راعى هذا المقتضى، ولن يراعي هذا الشرط ما لم ينطلق في خُطَبه من الوحي في الاستشهاد والاستمداد - لذلك وجَب عليه أن يوظف القُرْآن الكريم وآياته في خُطبه بأكبر قدر ممكن، بل إن الجمهور أسرع إذعانًا وأكثر اقتناعًا بالخطاب المتضمن للاستشهاد بكلام الله تعالى.

وفي كلمته شدد الأستاذ الدكتور/ محمد فوزي مصطفى على أن دور الدعاة عظيم، لأنهم يقومون بعمل عظيم هو الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، فالدعوة أمانة ورسالة للبشرية، وتقتضي أن تكون لغة صاحبها سليمة، وأن يكون متمكنًا من أساليب اللغة العربية، ولا يتمكن اللسان من أساليب اللغة إلا بالصياغة السليمة.