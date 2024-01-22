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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواسم خير وبركة.. علماء الأوقاف يوضحون كيف نغتنم الأشهر الحرم

كيف نغتنم الأشهر
كيف نغتنم الأشهر الحرم 

انطلقت في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، فعاليات الأسبوع الثقافي" في ‏سبع محافظات الأحد 21 يناير 2024م بعد صلاة العشاء مباشرة، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: " فضائل الأشهر الحرم"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

علماء الأوقاف يوضحون كيف نغتنم الأشهر الحرم 

وقد أكد العلماء أن من فضل الله تعالى على عباده آن اصطفى لهم مواسم خير وبركة يضاعف فيها الحسنات، ويتجاوز فيها عن السيئات، ومن هذه المواسم الإيمانية الأشهر الحرم، والأشهر الحرم لها حرمة ومكانة وقداسة عند الله (عز وجل)، فقد سميت حرما لعظيم حرمتها، لذلك جاءت الشريعة بتحريم القتال فيها وانتهاك الحرمات أشد تحريم حيث يقول الحق سبحانه: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ"، فالأشهر الحرم تحمل رسالة سلام للإنسانية كلها أن الإسلام دين السلام، ونبينا (صلى الله عليه وسلم) هو نبي الرحمة والسلام، حيث يقول تعالى: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، فالإسلام ليس متشوقا للقتال ولا لسفك الدماء، بل إنه يكف عنها ما وجد إلى ذلك سيلا، ويجنح للسلم ويؤكد عليه، فرسالة الإسلام رسالة سلام ووئام ، وغايتها سعادة البشرية جمعاء، وتعظيم الأشهر الحرم يقتضي الكف عن كل ألوان الإرهاب والتطرف وسفك دماء الآمنين وترويعهم، كما يقتضى الإقبال على الله (عز وجل) بكثرة الطاعات.

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جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:
ففي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي حسن الحمصي.
وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه).
وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير - أبو سليم-. 
وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشيخ محمد العشي.
وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد صالح سليم.
وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد التنعيم. 
وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السلاهيب الكبير.

وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة مطروح في خدمة كتاب الله (عز وجل) والتشجيع على حفظه وفهم معانيه أطلق أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء/ خالد شعيب محافظ مطروح المسابقة المحلية المشتركة لأبناء محافظة مطروح في شهر رمضان المبارك 1445هـ ، بحيث يبدأ الإعلان عنها بمديرية أوقاف مطروح خلال أسبوع وتُجرى امتحاناتها في شهر شعبان ليكرم الفائزون فيها في احتفال المحافظة بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة على أربع مستويات : 
• المستوى الأول : المرحلة الابتدائية 5 أجزاء.
• المستوى الثاني : المرحلة الإعدادية 10 أجزاء.
• المستوى الثالث : المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم. 
• المستوى الرابع : مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم).
وستضم المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم تفسير وبيان معاني المفردات ومقاصد السور لجزء (عمَّ يتساءلون) من خلال كتاب: البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم "الجزء الثلاثون".

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