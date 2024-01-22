الأوقاف: إطلاق 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة الثانية من شهر رجب

تطلق وزارة الأوقاف، في الجمعة الثانية من شهر رجب، عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

إطلاق 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة الثانية من شهر رجب

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مسابقة قرآنية لأبناء مطروح والوادي بمشاركة بين الأوقاف والمحافظة

وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد في خدمة كتاب الله (عز وجل) والتشجيع على حفظه وفهم معانيه أطلق أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء/ محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المسابقة المحلية المشتركة لأبناء محافظة الوادي الجديد في شهر رمضان المبارك 1445هـ ، بحيث يبدأ الإعلان عنها بمديرية أوقاف الوادي الجديد خلال أسبوع وتُجرى امتحاناتها في شهر شعبان ليكرم الفائزون فيها في احتفال المحافظة بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة على أربع مستويات :

• المستوى الأول : المرحلة الابتدائية 5 أجزاء.

• المستوى الثاني : المرحلة الإعدادية 10 أجزاء.

• المستوى الثالث : المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم.

• المستوى الرابع : مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم).

وستضم المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم تفسير وبيان معاني المفردات ومقاصد السور لجزء (عمَّ يتساءلون) من خلال كتاب: البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم "الجزء الثلاثون".

وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة مطروح في خدمة كتاب الله (عز وجل) والتشجيع على حفظه وفهم معانيه أطلق أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء/ خالد شعيب محافظ مطروح المسابقة المحلية المشتركة لأبناء محافظة مطروح في شهر رمضان المبارك 1445هـ ، بحيث يبدأ الإعلان عنها بمديرية أوقاف مطروح خلال أسبوع وتُجرى امتحاناتها في شهر شعبان ليكرم الفائزون فيها في احتفال المحافظة بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة على أربع مستويات :

• المستوى الأول : المرحلة الابتدائية 5 أجزاء.

• المستوى الثاني : المرحلة الإعدادية 10 أجزاء.

• المستوى الثالث : المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم.

• المستوى الرابع : مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم).

وستضم المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم تفسير وبيان معاني المفردات ومقاصد السور لجزء (عمَّ يتساءلون) من خلال كتاب: البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم "الجزء الثلاثون".