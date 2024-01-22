متحدث الأوقاف: استعدادات قوية لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك.. فيديو

تحدث الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عن الاستعدادات لشهر رمضان الكريم.

وقال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "هناك استعدادات قوية من وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك".

وأضاف: "سيكون لدينا مثل العام الماضي إحياء ليالي شهر رمضان المبارك من مسجد الحسين"، موضحا: "وزير الأوقاف وجه بإعداد فريق عمل للإشراف على كل ما يلزم الإعداد والتجهيز لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك بالصلاة ودروس العلم ومقارئ القرآن الكريم".

وأشار الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف،: "الإعداد يشمل فرش المساجد والصيانة وكل الأمور التي يترتب عليها أن يكون المصلي في جو روحاني مناسب وملائم لهذا الشهر الكريم".

