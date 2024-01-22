الإعدام شنقا لـ قـ.اتل عامل منشأة القناطر في الجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، متهم بقتل عامل لخلافات سابقة بينهما بمنطقة منشأة القناطر بالاعدام شنقا، وقضت المحكم ببراءة المتهم الثاني في القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد، وأمانة السر صبحي عبد الحميد.

وأحالت النيابة العامة في الجيزة المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة لمعاقبة المتهمين "ع. ف. ش"، "م. ح. ع" بعد أن وجهت إليهم تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 17019 لسنة 2021 منشأة القناطر، والمقيدة برقم 5290 كلي جنوب الجيزة.

ووجهت النيابة العامة في الجيزة للمتهمين تهمه حيازة بندقية آلية دون ترخيص، وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم للواقعة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهم.