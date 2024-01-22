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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أولى الجلسات.. قرار عاجل لجنايات أمن دولة في خلية تهريب عناصر الجماعة

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل أولى جلسات محاكمة 64 متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ " خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد "..  لجلسة 11 مارس المقبل للاطلاع والاستعداد بناء علي طلب الدفاع ولحضور باقي المتهمين مع استمرار حبس المحبوس منهم علي ذمة القضية.

 

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان. 

 

والجدير بالذكر أن القضية هي رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022 حصر امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة، والمتهمين أمام اتهامات تهريب بعض أعضاء الجماعة الإرهابية المحظورة إلى خارج البلاد.

تهريب الجماعة الارهابية جنايات أمن دولة محكمة أمن الدولة العليا تهريب أعضاء الجماعة

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